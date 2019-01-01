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Ливерпуль могут дисквалифицировать из розыгрыша Кубка английской лиги

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"Красных" подозревают в нарушении правил.
Ливерпулю грозит исключения из Кубка английской лиги
Ливерпулю грозит исключения из Кубка английской лиги
Getty Images

В рамках 1/16 финала Кубка английской лиги Ливерпуль без проблем разобрался с Милтон Кинс Донз, забив два безответных гола в ворота соперника.

Таким образом, "красные" вышли в следующий раунд турнира, где им предстоит сыграть с Арсеналом. Однако Ливерпуль могут исключить из соревнований за нарушение правил.

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По информации The Athletic, "мерсисайдцев" подозревают в том, что они выпустили на поле футболиста, который не имел права принимать участие в этом турнире. Имя данного игрока не называется.

"Клуб уже уведомили о возникшей проблеме, связанной с нашим футболистом. Сейчас мы работаем с соответствующими органами власти, чтобы найти какие-то факты по этому делу. Пока мы не будем комментировать данную ситуацию", - сообщает пресс-служба Ливерпуля.

Вашему вниманию результаты матчей 1/16 финала Кубка английской лиги.

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Теги: Ливерпуль, Англия, Кубок английской лиги, футбол, дисквалификация, скандал
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