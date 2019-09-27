Арсенал выбрал нового капитана команды

Наставник лондонского клуба назвал имя нового капитана команды, посовещавшись с игроками.

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери после ухода из команды Лорана Косельни прошедшим летом определился с футболистом, который будет носить капитанскую повязку.

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Как сообщает пресс-служба "канониров", им стал 27-летний швейцарский полузащитник Гранит Джака. Наставник Арсенала провел совещание с командой, после которого назвал имя нового капитана.

"Он зрелый и у него есть опыт. Я верю в него, он хороший человек, профессионал и отличный игрок. Да, он допускал ошибки, но главное - анализировать их, учиться на них и исправлять их", - прокомментировал Эмери.

Впервые в своем новом звании Джака сможет вывести команду уже в ближайший понедельник, 30-го сентября, на матч против Манчестер Юнайтед.

Джака присоединился к Арсеналу летом 2016-го, перебравшись из гладбахской Боруссии за 45 миллионов евро. За это время игрок отыграл 140 матчей, отметившись 11 голами и 16 ассистами.

Ранее сообщалось, что капитан Дерби Каунти вместе с одноклубниками попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.