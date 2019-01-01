Бербатов: При Фергюсоне у МЮ была аура победителей, сейчас команду никто не боится

Болгарин рассказал, что футболистам его бывшей команды необходимо изменить.

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов прокомментировал игру своей бывшей команды.

Читай также: Эвра: Люди смеются над Манчестер Юнайтед, потому что раньше они от нас страдали

“При Алексе Фергюсоне у МЮ была аура победителей. Даже когда команда находилась в плохой форме, соперники постоянно совершали ошибки, находясь на поле Олд Траффорд. Нас боялись. Но сейчас Юнайтед никто не боится.

Я видел, как играл на Олд Траффорд Рочдэйл. Им было по барабану, что они приехали в логово Манчестер Юнайтед. Поэтому нашей команде нужно снова сделать так, чтобы соперники обделывались еще до того, как выйдут на поле“, - приводит слова Бербатова Daily Mail.

Напомним, в этом сезоне МЮ выдал худший старт в АПЛ с 1992 года. Подопечные Сульшера набрали восемь очков в шести матчах.