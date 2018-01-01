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Челси собирается купить Неймара за 300 миллионов евро - СМИ

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Лидер ПСЖ может существенно улучший свой собственный трансферный рекорд.
Неймар
Неймар
Getty Images

Лондонский Челси раздумывает над вариантом совершить рекордный трансфер в истории футбола, подписав звездного форварда ПСЖ Неймара.

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Как сообщает El Desmarque, "синие" собираются потратить на покупку бразильского футболиста 300 миллионов евро, Кроме того, лондонцы готовы обеспечить Неймару невероятную зарплату в размере 42 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Источник отмечает, что Челси сделает официальное предложение ПСЖ летом 2020-го года.

Напомним, что Неймар стал игроком ПСЖ летом 2017-го года, перейдя из Барселоны за рекордные 222 миллиона евро. Минувшим летом Неймар пытался вернуться в каталонский клуб, но трансфер сорвался.

Ранее президент ПСЖ отметил, что Неймар покинет команду только за 300 миллионов евро.

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Теги: Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1
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