Пеллегрини: Поражение от Оксфорда - всего лишь случайность

Наставник "молотобойцев" считает, что его команде нужно серьезно относится ко всем соперникам.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал разгром от Оксфорда (4:0) в рамках Кубка английской лиги. Наставник также поделился своим мнением о предстоящем поединке своей команды в АПЛ.

“Надеюсь, это поражение - всего лишь случайность. Игроки должны понять, что на любого соперника нужно настраиваться как следует. И все же в чемпионате мы и еще две команды делим третье место, и это хорошо.

“Не нужно делать выводы по одному неудачном матчу. В игре с Борнмутом нужно атаковать с первых минут, и если сыграем так, как против МЮ, то у нас все будет хорошо“, - цитирует специалиста BBC.

Матч Борнмут - Вест Хэм состоится завтра, 28-го сентября, в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, гол Андрея Ярмоленко принес Вест Хэму победу над МЮ в рамках шестого тура АПЛ.