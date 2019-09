Иванович: Челси нуждается в Абрамовиче

Экс-игрок Челси надеется на возвращения Романа Абрамовича.

Бывший игрок Челси Бронислав Иванович прокомментировал текущее положение “синих“ на старте сезона.

“Сейчас у клуба новая команда. Прошлый сезон нельзя назвать идеальным, но команда стала третьей.

Челси нуждается в Абрамовиче, это самое важное для болельщиков. Мы хотим видеть его на стадионе, тогда Челси снова будет в числе лучших команд Европы.

Абрамович был одним из самых важных людей в моей карьере. Я ценю все, что он сделал для меня.

Всякий раз, когда в Челси у меня был трудный момент, Абрамович верил в меня. Я ему многим обязан“ - сказал Иванович в интервью Four Four Two.

Отметим, что ранее были множество слухов о продаже Челси, но Абрамович не собирается продавть клуб.

Напомним, что у владельца Челси проблемы с получением визы.