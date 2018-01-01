Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Иванович: Челси нуждается в Абрамовиче

Комментариев: 0
Экс-игрок Челси надеется на возвращения Романа Абрамовича.
Роман Абрамович
Роман Абрамович
Getty Images

Бывший игрок Челси Бронислав Иванович прокомментировал текущее положение “синих“ на старте сезона.

“Сейчас у клуба новая команда. Прошлый сезон нельзя назвать идеальным, но команда стала третьей.

Челси нуждается в Абрамовиче, это самое важное для болельщиков. Мы хотим видеть его на стадионе, тогда Челси снова будет в числе лучших команд Европы.

Абрамович был одним из самых важных людей в моей карьере. Я ценю все, что он сделал для меня.

Всякий раз, когда в Челси у меня был трудный момент, Абрамович верил в меня. Я ему многим обязан“ - сказал Иванович в интервью Four Four Two.

Отметим, что ранее были множество слухов о продаже Челси, но Абрамович не собирается продавть клуб.

Напомним, что у владельца Челси проблемы с получением визы.

Поделись:
Теги: Бронислав Иванович, Челси, Роман Абрамович, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь