Де Хеа: Игроки МЮ будут до самой смерти сражаться за Сульшера

Испанский вратарь поддержал главного тренера "красных дьяволов".

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа выразил поддержку главному тренеру Уле-Гуннара Сульшера, который подвергся критики из-за плохого старта команды в сезоне.

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“Сульшер является частью семьи Манчестер Юнайтед. Он провел здесь много лет в качестве игрока и хорошо знает клуб.

Самое главное - вся команда поддерживает его. Мы будем сражаться за него до самой смерти. Это ключевой момент. Уле-Гуннар - хороший тренер. Мы будем с ним до конца“, - приводит слова Де Хеа Goal.

Отметим, что руководство клуба выразило полное доверие главному тренеру.

Напомним, что Де Хеа продлил контракт с клубом до 2023 года.