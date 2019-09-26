Степаненко может перейти в Кристал Пэлас - СМИ

Украинский футболист может перебраться в чемпионат Англии.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации источника, английский Кристал Пэлас сделает попытку приобрести украинца.

Отмечается, что руководство донецкого клуба не будет препятствовать этому трансферу. Ранее лондонцы уже пытались заполучить Степаненко за 8 миллионов евро, но тогда переход так и не состоялся.

Напомним, Степаненко перешел в Шахтер из запорожского Металлурга в 2010 году.

Ранее Тарас рассказал о штрафах в Шахтере.