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Оксфорд Юнайтед - Вест Хэм 4:0 видео голов и обзор матча Кубка английской лиги

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"Молотобойцы" сенсационно покинули турнир.

Оксфорд разгромил Вест Хэм
Оксфорд разгромил Вест Хэм
Getty Images

Лондонский Вест Хэм в рамках 1/16 финала Кубка Лиги крупно уступил представителю третьего по силе дивизиона страны - Оксфорду.

“Молотобойцы“ пропустили четыре безответных гола в свои ворота.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Оксфорд Юнайтед - Вест Хэм:

Оксфорд Юнайтед - Вест Хэм 4:0
Голы: Мур, 55, Тейлор, 72, Фосу, 84, Баптисте, 90+2.

Вест Хэм: Хименес - Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку - Санчес - Снодграсс (Нобл, 74), Уилшир (Андерсон, 66), Форнальс, Холланд (Алле, 57) - Аети.

Предупреждение: Снодграсс.

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Теги: Кубок английской лиги, футбол, Вест Хэм, обзор матча, видео голов
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