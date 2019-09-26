Оксфорд Юнайтед - Вест Хэм 4:0 видео голов и обзор матча Кубка английской лиги

"Молотобойцы" сенсационно покинули турнир.

Оксфорд разгромил Вест Хэм Getty Images

Лондонский Вест Хэм в рамках 1/16 финала Кубка Лиги крупно уступил представителю третьего по силе дивизиона страны - Оксфорду.

“Молотобойцы“ пропустили четыре безответных гола в свои ворота.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Оксфорд Юнайтед - Вест Хэм:

Оксфорд Юнайтед - Вест Хэм 4:0

Голы: Мур, 55, Тейлор, 72, Фосу, 84, Баптисте, 90+2.

Вест Хэм: Хименес - Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку - Санчес - Снодграсс (Нобл, 74), Уилшир (Андерсон, 66), Форнальс, Холланд (Алле, 57) - Аети.

Предупреждение: Снодграсс.