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Бывший игрок Ливерпуля: Манчестер Сити вновь возьмет АПЛ

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Диуф не верит в способность "красных" завоевать долгожданный трофей.
Эль-Хаджи Диуф в Ливерпуле
Эль-Хаджи Диуф в Ливерпуле
Getty Images

Экс-игрок Ливерпуля Эль-Хаджи Диуф прокомментировал борьбу “красных“ в чемпионате Англии за чемпионство с Манчестер Сити.

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“Не думаю, что они смогут победить, ровно как и в том сезоне.У них был шанс выиграть титул, все было в их руках, но затем они сами все упустили.

Они были на 7 очков впереди всех к Рождеству. Как Манчестер Сити завоевал трофей в конце, это до сих пор поражает меня. 

Если у команды лишь одно поражение за сезон, конечно, сложно сказать, что победа в лиге не за вами. Поэтому мне сложно представить, что у них будет такой же сезон и они смогут стать чемпионами.

Манчестер Сити будет командой, которая снова победит в АПЛ“, - приводит слова Диуфа FourFourTwo. 

Отметим, что Диуф провел за Ливерпуль 55 матчей, в которых сумел отличиться 3 раза.

Напомним, что ранее бывший футболист “мерсисайдцев“ также назвал Манчестер Сити фаворитом за первую строчку в АПЛ.

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Теги: Эль-Хаджи Диуф, Ливерпуль, Манчестер Сити, АПЛ, футбол
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