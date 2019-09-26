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Почеттино: Если мы заслуживаем критику, то это нужно принять

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Тренер Тоттенхэма про критику в адрес клуба.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино ответил на критику, которая обрушилась на команду после неудачного старта сезона. 

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“Если мы заслуживаем критику, то это нужно принять. Если мы не показываем результат, которого ждут люди, то мы должны принять критику.

Критика может помочь осознать то, что нам надо что-то изменить, искать другие пути развития.

Но я расслаблен, потому что нельзя всегда жить в счастье. Бывают взлеты и падения. В футболе даже больше, чем в жизни.

Болельщики имеют полное право критиковать. Болельщики - единственные люди, от которых нужно принимать критику. У них право выражать свои эмоции“, - цитирует слова Почеттино Sky Sports.

Отметим, что ранее игрок Тоттенхэма Гарри Кейн призвал команду собраться с силами.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, футбол
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