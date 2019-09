Игроки Дерби устроили пьянку и попали в ДТП

Футболисты Дерби Каунти стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, как сообщает Sky Sports.

Дерби Каунти организовывали общий обед для команды, в ходе которого капитан Ричард Кио и два его одноклубника выпивали алкоголь.

После завершения мероприятия футболистами были предложены водители, однако футболисты отказались, решив самостоятельно покинуть заведение.

В результате произошло ДТП, в котором капитан команды получил серьезную травму колена, а его одноклубники были арестованы полицией.

A6 Allestree. Two vehicle RTC. Both drivers drunk. Both drivers arrested. #Fatal4 #DontDrinkDrive pic.twitter.com/CTbWuxJ00m