Игроки Дерби устроили пьянку и попали в ДТП
Футболисты Дерби Каунти стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, как сообщает Sky Sports.
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Дерби Каунти организовывали общий обед для команды, в ходе которого капитан Ричард Кио и два его одноклубника выпивали алкоголь.
После завершения мероприятия футболистами были предложены водители, однако футболисты отказались, решив самостоятельно покинуть заведение.
В результате произошло ДТП, в котором капитан команды получил серьезную травму колена, а его одноклубники были арестованы полицией.
A6 Allestree. Two vehicle RTC. Both drivers drunk. Both drivers arrested. #Fatal4 #DontDrinkDrive pic.twitter.com/CTbWuxJ00m— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) September 25, 2019
Руководство клуба заявило, что Ричард Кио пропустит оставшийся сезон, но футболистам будет оказана максимальная поддержка.
Напомним, что ранее игрок Бернли был избит возле ночном клубе.
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