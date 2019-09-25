Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки Дерби устроили пьянку и попали в ДТП

Комментариев: 0
Футболисты из Чемпионшипа попали в аварию.
Ричард Кио
Ричард Кио
Getty Images

Футболисты Дерби Каунти стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, как сообщает Sky Sports

Читай также: Легенда Ювентуса в пьяном состоянии едва не сбил человека и оскорблял полицейских

Дерби Каунти организовывали общий обед для команды, в ходе которого капитан Ричард Кио и два его одноклубника выпивали алкоголь.

После завершения мероприятия футболистами были предложены водители, однако футболисты отказались, решив самостоятельно покинуть заведение.

В результате произошло ДТП, в котором капитан команды получил серьезную травму колена, а его одноклубники были арестованы полицией.

 

Руководство клуба заявило, что Ричард Кио пропустит оставшийся сезон, но футболистам будет оказана максимальная поддержка.

Напомним, что ранее игрок Бернли был избит возле ночном клубе.

Поделись:
Теги: Ричард Кио, Дерби Каунти, Чемпионшип
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь