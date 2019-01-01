Венгер: Работа в МЮ - мечта любого тренера, у меня есть идеи для этой команды

Французский специалист признался, что был бы не против занять место Оле-Гуннара Сульшера.

Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер прокомментировал игру Манчестер Юнайтед в этом сезоне.

“Работа в Манчестер Юнайтед - это мечта для любого тренера. Любого, кто является смелым и уверенным человеком. Я считаю, что клубу необходимо усилиться четырьмя футболистами, однако и при нынешнем раскладе эта команда может быть конкурентоспособной в АПЛ. Они не так далеко от успеха, как все думают.

Сейчас у “красных дьяволов“ нет собственной модели игры. Там есть хорошие исполнители, но их нужно тренировать и развивать. У меня есть уверенность, и у меня есть мужество. У меня есть идеи для этой команды“, - цитирует Венгера Fox Sports Asia.

Напомним, в этом сезоне МЮ выдал худший старт в АПЛ с 1992 года. Подопечные Сульшера набрали восемь очков в шести матчах.

Ранее сообщалось, что одним из главных кандидатов на замену норвежскому специалисту является Массимилиано Аллегри.