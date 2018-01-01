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Сульшер: В МЮ нельзя отсиживаться и считать, что этого достаточно

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"Красные дьяволы" должны забивать больше.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением про игру в Кубке английской лиги против Рочдейла  (1:1, 5:3 по пенальти).

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“Мы отлично справились с пенальти. Думаю, каждый игрок хотел пробить пенальти. Я очень доволен такой уверенностью.

Джеймс вызвался бить пенальти, и это то, что хочется видеть, чтобы игроки подходили и говорили: “Дайте мне мяч“.

Во многих играх мы забиваем первыми, так получилось и в этом матче. Мы ведем 1-0, и хочется продолжения, надеешься на второй гол.

Это то, чему парням предстоит научиться. Нам нужно увеличивать преимущество.

В этом клубе нельзя отсиживаться и считать, что одного гола достаточно. Это не то, чего мы хотим“, - сказал Сульшер, как сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Отметим, что руководство клуба верит в успех команды под руководством Сульшера.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, футбол
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