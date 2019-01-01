Кейн: У нас нет больше оправданий

Лидер Тоттенхэма призвал команду собраться с силами.

Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн прокомментировал неудачный старт сезона команды. В АПЛ команда сумела одержать две победы в шести играх, вылетели с Кубка английской лиги от команды четвертого дивизиона.

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“Мы больше не являемся неопытными, молодыми игроками. У нас уже больше нет оправданий. Это наша задача, мы должны брать на себя ответственность.

Да, начало сезона получилось разочаровывающим. Не думаю, что кто-то прячется от ответственности. Мы выиграли лишь два матча, это не наши стандарты, которые были установлены в последние годы.

Впереди еще очень много матчей, чтобы изменить ситуацию. И начать надо в следующей игре“, - цитирует слова Кейна Sky Sports.

Отметим, что серию пенальти кубкового матча можно посмотреть на Спортbigmir)net.