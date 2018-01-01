Челси - Гримсби 7:1 видео голов и обзор матча Кубка английской лиги
"Синие" разгромили своего соперника в третьем раунде Кубка лиги.
Лондонский Челси в рамках 1/16 финала Кубка Лиги уничтожил своего соперника из низшей лиги Гримсби.
"Синие" забили семь голов в ворота соперника, а пропустили лишь один мяч.
Смотрите видео голов и обзор матча Челси - Гримсби:
Челси - Гримсби 7:1
Голы: Баркли, 4, Батшуайи, 7, 86, Педро, 43 (пен), Зума, 56, Джеймс, 82, Хадсон-Одои, 89 - Грин, 19.
Челси: Кабальеро - Джеймс, Зума, Гуэхи, Алонсо (Матсен, 66) - Гилмор, Баркли - Пулишич, Педро (Анджорин, 67), Хадсон-Одои - Батшуайи.
Вашему вниманию результаты всех матчей 1/16 финала Кубка английской лиги.
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