Кубок английской лиги: Челси растоптал Гримсби, Вест Хэм крупно уступил Оксфорду

В Англии состоялись еще несколько матчей Кубка лиги.

Оксфорд Юнайтед разгромил Вест Хэм Getty Images

К завершению подошли оставшиеся пять матчей 1/16 финала Кубка английской лиги. Вашему вниманию результаты противостояний: Шеффилд Юнайтед - Сандерленд 0:1

Гол: Пауер, 9. Шеффилд Юнайтед: Мур - Джагелка, Стирмен, Браян (Флек, 70) - К. Фримен, Л. Фримен, Бешич, Моррисон, Озборн - Робинсон (Кларк, 56), Муссе (Макберни, 57). Предупреждение: Флек. Челси - Гримсби 7:1

Голы: Баркли, 4, Батшуайи, 7, 86, Педро, 43 (пен), Зума, 56, Джеймс, 82, Хадсон-Одои, 89 - Грин, 19. Челси: Кабальеро - Джеймс, Зума, Гуэхи, Алонсо (Матсен, 66) - Гилмор, Баркли - Пулишич, Педро (Анджорин, 67), Хадсон-Одои - Батшуайи. Оксфорд Юнайтед - Вест Хэм 4:0

Голы: Мур, 55, Тейлор, 72, Фосу, 84, Баптисте, 90+2. Вест Хэм: Хименес - Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку - Санчес - Снодграсс (Нобл, 74), Уилшир (Андерсон, 66), Форнальс, Холланд (Алле, 57) - Аети. Предупреждение: Снодграсс. Брайтон - Астон Вилла 1:3

Голы: Робертс, 61 - Хота, 22, Хурихейн, 33, Грилиш, 78. Брайтон: Баттон - Даффи (Япи, 72), Робертс, Бонг - Дэвис, Белуце, Дженкс (Спонг, 82), Кокрейн - Гваргис, Коннолли (Лонгмен, 58), Ричардс. Астон Вилла: Стир - Аль-Мухаммади, Нгойо, Хаус, Таргетт - Макгинн (Грилиш, 66), Луиз, Хурихейн - Хота, Дэвис, Трезеге (Рэмси, 81). Предупреждения: Ричардс, Робертс - Нгойо. Милтон Кинз Донз - Ливерпуль 0:2

Голы: Милнер, 41, Хувер, 69. Ливерпуль: Келлехер - Хувер (Ван ден Берг, 90+2), Гомес, Ловрен, Милнер - Окслейд-Чемберлен (Кейн, 82), Лаллана, Кейта (Чиривелья, 63) - Эллиотт, Брюстер, Джонс.

Горемыкина Екатерина