Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кубок английской лиги: Челси растоптал Гримсби, Вест Хэм крупно уступил Оксфорду

Комментариев: 0
В Англии состоялись еще несколько матчей Кубка лиги.
Оксфорд Юнайтед разгромил Вест Хэм
Оксфорд Юнайтед разгромил Вест Хэм
Getty Images

К завершению подошли оставшиеся пять матчей 1/16 финала Кубка английской лиги.

Вашему вниманию результаты противостояний:

Шеффилд Юнайтед - Сандерленд 0:1
Гол: Пауер, 9.

Шеффилд Юнайтед: Мур - Джагелка, Стирмен, Браян (Флек, 70) - К. Фримен, Л. Фримен, Бешич, Моррисон, Озборн - Робинсон (Кларк, 56), Муссе (Макберни, 57).

Предупреждение: Флек.

Челси - Гримсби 7:1
Голы: Баркли, 4, Батшуайи, 7, 86, Педро, 43 (пен), Зума, 56, Джеймс, 82, Хадсон-Одои, 89 - Грин, 19.

Челси: Кабальеро - Джеймс, Зума, Гуэхи, Алонсо (Матсен, 66) - Гилмор, Баркли - Пулишич, Педро (Анджорин, 67), Хадсон-Одои - Батшуайи.

Оксфорд Юнайтед - Вест Хэм 4:0
Голы: Мур, 55, Тейлор, 72, Фосу, 84, Баптисте, 90+2.

Вест Хэм: Хименес - Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку - Санчес - Снодграсс (Нобл, 74), Уилшир (Андерсон, 66), Форнальс, Холланд (Алле, 57) - Аети.

Предупреждение: Снодграсс.

Брайтон - Астон Вилла 1:3
Голы: Робертс, 61 - Хота, 22, Хурихейн, 33, Грилиш, 78.

Брайтон: Баттон - Даффи (Япи, 72), Робертс, Бонг - Дэвис, Белуце, Дженкс (Спонг, 82), Кокрейн - Гваргис, Коннолли (Лонгмен, 58), Ричардс.

Астон Вилла: Стир - Аль-Мухаммади, Нгойо, Хаус, Таргетт - Макгинн (Грилиш, 66), Луиз, Хурихейн - Хота, Дэвис, Трезеге (Рэмси, 81).

Предупреждения: Ричардс, Робертс - Нгойо.

Милтон Кинз Донз - Ливерпуль 0:2
Голы: Милнер, 41, Хувер, 69.

Ливерпуль: Келлехер - Хувер (Ван ден Берг, 90+2), Гомес, Ловрен, Милнер - Окслейд-Чемберлен (Кейн, 82), Лаллана, Кейта (Чиривелья, 63) - Эллиотт, Брюстер, Джонс.

Поделись:
Теги: Кубок английской лиги, Англия, результаты матчей, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь