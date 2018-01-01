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Тоттенхэм сенсационно проиграл Колчестеру: видео серии пенальти

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"Шпоры" неожиданно покинули розыгрыш Кубка английской лиги.

Колчестер - Тоттенхэм: видео серии пенальти
Колчестер - Тоттенхэм: видео серии пенальти
Getty Images

Лондонский Тоттенхэм неожиданно проиграл Колчестеру в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

Команды не сумели забить в основное и дополнительное время, а в серии пенальти промахи Кристиана Эриксена и Лукаса Моура стоили “шпорам“ вылета из розыгрыша турнира.

Вашему вниманию обзор серии пенальти в матче Колчестер - Тоттенхэм:

Колчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:0 (4:3 - в серии пенальти)

Колчестер: Геркен - Джексон (Кован-Холл, 50), Истмен, Проссер, Брамалл - Лапсайл, Комли, Стивенсон (Норрис, 77) - Сеньор, Нубл, Гамблин (Браун, 68)

Тоттенхэм: Гаццанига - Уокер-Питерс, Танганья (Сон, 66), Санчес, Дэвис - Ваньяма, Дайер - Моура, Алли, Скипп (Ламела, 78) - Пэрротт (Эриксен, 66)

Предупреждение: Кован-Холл

Вашему вниманию также результаты других матчей 1/16 финала Кубка английской лиги.

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Теги: Тоттенхэм, Колчестер, Кубок английской лиги, видео, футбол, Англия, серия пенальти
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