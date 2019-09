Гвардиола про обвинение Бернарду Сильвы в расизме: Он один из милейших людей

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола стал на защиту португальского игрока Бернарду Сильвы, которого обвиняют в расизме по отношению к Менди.

“Если FA хочет расследовать, то Бернарду готов высказаться. Но вы должны знать, о ком идет речь. Он один из милейших людей, которых я когда-либо встречал.

Менди - один из его лучших друзей. Они все время шутят“, - прокомментировал Гвардиола для Goal.

