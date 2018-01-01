Двум мужчинам было предъявлены обвинения за нападения на Озила и Колошинаца

Расследование о нападения на игроков продолжается.

В Лондоне предъявили обвинения двум мужчинам, которые напали на игроков Арсенала Месута Озила и Сеада Колашинаца, как сообщает The Sun.

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Эщли Смит и Джордан Нортовер обвиняются в попытке ограбления и угрозах с применением оружия. Отметим, что у Смита была найдена дома марихуана.

Напомним, что футболисты Арсенала стали жертвами разбора враждующих банд Лондона.

Отметим, что возле дома Озила были задержаны двое преступников.