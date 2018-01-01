Двум мужчинам было предъявлены обвинения за нападения на Озила и Колошинаца
Расследование о нападения на игроков продолжается.
В Лондоне предъявили обвинения двум мужчинам, которые напали на игроков Арсенала Месута Озила и Сеада Колашинаца, как сообщает The Sun.
Читай также: Игрока НБА арестовали за нападение на свою девушку
Эщли Смит и Джордан Нортовер обвиняются в попытке ограбления и угрозах с применением оружия. Отметим, что у Смита была найдена дома марихуана.
Напомним, что футболисты Арсенала стали жертвами разбора враждующих банд Лондона.
Отметим, что возле дома Озила были задержаны двое преступников.
Полная версия правил