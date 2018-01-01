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Двум мужчинам было предъявлены обвинения за нападения на Озила и Колошинаца

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Расследование о нападения на игроков продолжается.
Сеад Колашинац и Месут Озил
Сеад Колашинац и Месут Озил
Getty Images

В Лондоне предъявили обвинения двум мужчинам, которые напали на игроков Арсенала Месута Озила и Сеада Колашинаца, как сообщает The Sun.

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Эщли Смит и Джордан Нортовер обвиняются в попытке ограбления и угрозах с применением оружия. Отметим, что у Смита  была найдена дома марихуана.

Напомним, что футболисты Арсенала стали жертвами разбора враждующих банд Лондона.

Отметим, что возле дома Озила были задержаны двое преступников.

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Теги: Месут Озил, Сеад Колашинац, Арсенал, вне игры
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