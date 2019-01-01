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Тренер Колчестера: Мы невероятно рады, ведь проделана огромная работа

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Джон Макгрил рассказал в чем причина успеха команды.
Колчестер
Колчестер
Getty Images

Главный тренер Колчестера Джон Макгрил прокомментировал победу над Тоттенхэмом в 3-м раунде Кубка английского лиги. 

“Мы невероятно рады, ведь проделана огромная работа. За нас болел весь стадион. А пенальти, как мы знаем, это лотерея.

Я был уверен в Томми Лэпсли, когда он подошел бить решающий пенальти. Мы уже находились в такой ситуации в предыдущем раунде. Нам пришлось сегодня побегать, поиграть в защите.

Но самое главное - чем больше мы получали мяч, тем чаще угрожали сопернику“, - сказал Макгрила для BBC.

Отметим, клуб четвертой по силе английской лиги сумел победить Тоттенхэм в серии пенальти.

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Теги: Джон Макгрил, Колчестер, Тоттенхэм, Кубок английской лиги, футбол
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