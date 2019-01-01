Кубок английской лиги: Ман Сити обыграл Престон, Тоттенхэм сенсационно покинул турнир
В Англии состоялись поединки 1/16 финала Кубка лиги.
Вашему вниманию результаты матчей:
Кроули Таун — Сток Сити 1:1 (5:3 — в серии пенальти)
Голы: Фергюсон, 38 — Воукс, 24
Удаление: Коллинс, 62
Лутон Таун — Лестер 0:4
Голы: Грей, 34, 86, Джастин, 44, Тилеманс, 79
Лестер: Уорд — Джастин, Морган, Эванс, Фукс — Ндиди (Чоудхери, 77) — Грей, Прат, Тилеманс, Облрайтон — Айосе (Ихеаначо, 71)
Портсмут — Саутгемптон 0:4
Голы: Ингс, 21, 44, Суареш, 77, Редмонд, 87
Саутгемптон: МакКарти — Суареш, Беднарек, Йошида, Бертранд — Уорд-Праус, Ромеу, Хейберг — Ингс (Лонг, 83), Адамс, Обафеми (Редмонд, 72)
Престон — Манчестер Сити 0:3
Голы: Стерлинг, 19, Жезус, 35, Ледсон (в свои ворота)
Манчестер Сити: Браво — Канселу, Харвуд-Беллис, Гарсия, Анхелино (Менди, 60) — Фоден, Гюндоган, Силва Д. (Бернабе, 63) — Силва Б., Жезус, Стерлинг (Марез, 73)
Уотфорд — Суонси 2:1
Голы: Уэлбек, 28, Перейра, 79 — Сарридж, 34
Уотфорд: Гомес — Янмаат, Предль, Кабаселе, Масина — Дюкуре (Сарр, 61), Чалоба — Кина (Клеверли, 56), Перейра — Уэлбек, Грей (Деулофеу, 77)
Шеффилд Уэнсдей — Эвертон 0:2
Голы: Калверт-Льюин, 6, 10
Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Холгейт, Мина, Динь — Делф (Шнайдерлин, 90+1), Дэвис — Ришарлисон (Уолкотт, 68), Ивоби, Бернард (Сигурдссон, 76) — Калверт-Льюин
Арсенал — Ноттингем Форест 5:0
Голы: Мартинелли, 31, 90+2, Холдинг, 71, Уиллок, 78, Нельсон, 84
Арсенал: Мартинес — Чемберс, Мустафи, Холдинг, Тирни (Бельерин, 77) — Торрейра, Уиллок — Смит-Роу (Сака, 45), Озил (Себальос, 70), Нельсон — Мартинелли
Колчестер Юнайтед — Тоттенхэм 0:0 (4:3 — в серии пенальти)
Колчестер: Геркен — Джексон (Кован-Холл, 50), Истмен, Проссер, Брамалл — Лапсайл, Комли, Стивенсон (Норрис, 77) — Сеньор, Нубл, Гамблин (Браун, 68)
Тоттенхэм: Гаццанига — Уокер-Питерс, Танганья (Сон, 66), Санчес, Дэвис — Ваньяма, Дайер — Моура, Алли, Скипп (Ламела, 78) — Пэрротт (Эриксен, 66)
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