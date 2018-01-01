Клопп сравнил себя с серийным убийцей

Немецкий специалист не видит ничего плохого в своем поведение.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сравнил свое поведение с манерами Пепа Гвардиолы.

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“Я никогда не задумывался о том, как веду себя на бровке. Было и было. Я такой, какой я есть. Мне неинтересно, что говорят обо мне люди, но знаю, что они не считают меня тактиком.

Я слишком живой, чтобы быть тактиком. Я эмоциональный человек.

Гвардиола тоже активный, но не настолько. Он выглядит лучше, когда кричит. Пеп всегда выглядит идеально - фигура, одежда, все идеально. Когда я кричу, я выгляжу как серийный убийца. Таково мое выражение лица“, - цитирует слова Клоппа FourFourTwo.

Напомним, что Юрген Клопп признан лучшим тренером 2019 года.