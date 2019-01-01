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Эд Вудворд: Инвестиции вместе с нашим доверием Сульшеру станут фундаментом успеха МЮ

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Исполнительный директор клуба уверен, что клуб ожидает успех.
Эд Вудворд
Эд Вудворд
Getty Images

Исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд поддержал главного тренера клуба Оле-Гуннара Сульшера.

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“Мы и наша растущая база фанатов по всему миру требует успеха. Успех - это завоевание трофеев. Эта цель и эти стандарты никогда не менялись в Манчестер Юнайтед.

Прогресс, которого мы достигли в сфере бизнеса - основа продолжающихся инвестиций в футбольном плане.

Значительная часть прогресса, достигнутого благодаря этим вложениям - академия, скауты, тренировочные базы - незаметна и потому не сразу очевидна.

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Эти инвестиции вместе с нашим доверием Сульшеру и его тренерскому штабу станут фундаментом нашего успеха. Мы уверены, что эти инвестиции принесут результат“, - заявил Вудворд, как сообщает Manchester Evening News.

Отметим, что Эд Вудворд уверен в успехе главного тренера.

Напомним, что Оле-Гуннар Сульшер главный тренер Манчестер Юнайтед с весны этого года.

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Теги: Эд Вудворд, Оле-Гуннар Сульшер, АПЛ, Манчестер Юнайтед, футбол
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