Ливерпуль подпишет рекордный контракт с Nike
У Ливерпуля будет новый спонсор.
Ливерпуль близок к подписанию соглашения с Nike, как сообщает Daily Mail.
Читай также: Реал подпишет рекордный контракт с Adidas
“Мерсисайдцы“ имеет шансы заключить сделку с американской компанией, тем самым иметь лучшие условия контракта среди клубов АПЛ.
Нынешний контракт Ливерпуля с New Balance истекает по окончанию этого сезона. На данный момент “мерсисайдцы“ получают около 45 миллионов фунтов за сезон.
Напомним, что на данный момент в АПЛ рекордное соглашение имеет Манчестер Юнайтед, который получает от Adidas 75 миллиона фунтов в год.
Полная версия правил