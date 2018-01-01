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Ливерпуль подпишет рекордный контракт с Nike

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У Ливерпуля будет новый спонсор.
Nike
Nike
Getty Images

Ливерпуль близок к подписанию соглашения с Nike, как сообщает Daily Mail.

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“Мерсисайдцы“ имеет шансы заключить сделку с американской компанией, тем самым иметь лучшие условия контракта среди клубов АПЛ.

Нынешний контракт Ливерпуля с New Balance истекает по окончанию этого сезона. На данный момент “мерсисайдцы“ получают около 45 миллионов фунтов за сезон.

Напомним, что на данный момент в АПЛ рекордное соглашение имеет Манчестер Юнайтед, который получает от Adidas 75 миллиона фунтов в год.

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Теги: Ливеруль, АПЛ, спонсор, контракт, вне игры, футбол
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