Ливерпуль подпишет рекордный контракт с Nike

У Ливерпуля будет новый спонсор.

Ливерпуль близок к подписанию соглашения с Nike, как сообщает Daily Mail.

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“Мерсисайдцы“ имеет шансы заключить сделку с американской компанией, тем самым иметь лучшие условия контракта среди клубов АПЛ.

Нынешний контракт Ливерпуля с New Balance истекает по окончанию этого сезона. На данный момент “мерсисайдцы“ получают около 45 миллионов фунтов за сезон.

Напомним, что на данный момент в АПЛ рекордное соглашение имеет Манчестер Юнайтед, который получает от Adidas 75 миллиона фунтов в год.