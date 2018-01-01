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Бывший полузащитник Ливеруля: Надеюсь, Ярмоленко покажет нам, на что способен

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Джейми Реднапп признался, что слышал много хорошего об украинце.
Джейми Реднапп
Джейми Реднапп
Getty Images

Экс-футболист сборной Англии и Ливерпуля, а ныне телеэксперт Джейми Реднапп оценил игру вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

“Я слышал о нем очень много хорошего от Андрея Шевченко. Надеюсь, что Ярмоленко будет оставаться в форме и покажет нам, на что он способен“, - заявил Реднапп.

Напомним, гол Ярмоленко принес Вест Хэму победу над Манчестер Юнайтед в рамках шестого тура АПЛ.

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Теги: футбол, Джейми Реднапп, Андрей Ярмоленко, Андрей Шевченко
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Источник: www.hitc.com

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