Бывший полузащитник Ливеруля: Надеюсь, Ярмоленко покажет нам, на что способен

Джейми Реднапп признался, что слышал много хорошего об украинце.

Экс-футболист сборной Англии и Ливерпуля, а ныне телеэксперт Джейми Реднапп оценил игру вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

“Я слышал о нем очень много хорошего от Андрея Шевченко. Надеюсь, что Ярмоленко будет оставаться в форме и покажет нам, на что он способен“, - заявил Реднапп.

Напомним, гол Ярмоленко принес Вест Хэму победу над Манчестер Юнайтед в рамках шестого тура АПЛ.