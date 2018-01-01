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Гари Невилл: Нельзя ничего выиграть с детьми

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Экс-игрок "красных дьяволов" считает, что клубу нужны новые игроки.
Гари Невилл
Гари Невилл
Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл считает, что “манкунианцам“ нужны новые приобретения. 

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“Во время поражения от Вест Хэма я говорил, что в последние семь-восемь лет клуб потратил около  900 миллионов фунтов, но от тех инвестиций ничего не осталось.

У этой команды есть костяк, молодые игроки из академии. Потенциально есть Давид де Хеа, который сейчас испытывает сложности, Гарри Магуайр. Но этого недостаточно.

“Класс 92“ не выиграл АПЛ, у нас в команде были Стив Брюс, Гарри Паллистер, Рой Кин, Эрик Кантона, Брайан Макклэр и Петер Шмейхель. Они протащили нас к чемпионству. Без них у “класса 92“ не было бы ни единого шанса.

Манчестер Юнайтед нужны игроки в компанию к де Хеа и Магуайру. Нужно несколько полузащитников, форвард, игрок, обеспечивающий ширину, левый защитник. Нужно пять-шесть новичков“, - цитирует слова Невилла Goal.

Напомним, что Невилл ранее называл игроков МЮ, играющих не на своем уровне.

Отметим, что Гари Невилл принял участие в прощальном матче бывшего игрока Манчестер Сити.

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Теги: Гари Невилл, МЮ, АПЛ, футбол
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