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Аллегри - среди главных кандидатов на замену Сульшеру в МЮ

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Итальянский специалист может перебраться в Англию.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может возглавить Манчестер Юнайтед, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что руководство “красных дьяволов“ рассматривает итальянского специалиста в качестве главной кандидатуры на замену Оле-Гуннару Сульшеру.

В клубе также интересуются экс-наставником ПСЖ Лораном Бланом.

Напомним, в этом сезоне МЮ выдал худший старт в АПЛ с 1992 года. Подопечные Сульшера набрали восемь очков в шести матчах.
 

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Оле-Гуннар Сульшер, Массимилиано Аллегри
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