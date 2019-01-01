Аллегри - среди главных кандидатов на замену Сульшеру в МЮ

Итальянский специалист может перебраться в Англию.

Бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может возглавить Манчестер Юнайтед, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что руководство “красных дьяволов“ рассматривает итальянского специалиста в качестве главной кандидатуры на замену Оле-Гуннару Сульшеру.

В клубе также интересуются экс-наставником ПСЖ Лораном Бланом.

Напомним, в этом сезоне МЮ выдал худший старт в АПЛ с 1992 года. Подопечные Сульшера набрали восемь очков в шести матчах.

