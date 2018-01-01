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Моуринью: Челси далек от борьбы за титулы

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Бывший главный тренер "синих" скептически относится к лондонцам.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший главный тренер Челси Жозе Моуринью прокомментировал старт сезона лондонской команды.

“Я надеюсь, они не будут свыкаться с поражениями. Это важно. Привыкать к подобному нельзя.

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Это будет подтверждением, что команда готова к сезону и готова принять то, каким будет сезон под руководством тренера, который является одним из лучших профессионалов из всех, с кем я работал, и в перспективе может стать топ-тренером.

Реальность такова, что Ливерпуль опережает Челси на 10 очков. За титул они бороться не будут. Давайте поддержим философию, когда тренеру и футболистам дают время поработать вместе.

Мне нравятся идеи Челси. Думаю, что стиль игры команды адаптируется к современным реалиям футбола, а также к качествам тех игроков, которые имеются у клуба в настоящее время. Но на данный момент Челси далек от борьбы за титулы“, – сказал Моуринью по информации Sky Sports.

Напомним, что свой последний поединок Челси проиграл Ливерпулю (1:2).

Отметим, что Моуринью является претендентом на пост главного тренера Реала.

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Теги: Жозе Моуриниью, Челси, АПЛ, футбол
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