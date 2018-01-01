Мактоминей: Сульшер сказал, что мы не соответствовали стандартам клуба в матче с Вест Хэмом

Полузащитник "красных дьяволов" признался, что команда не выполняет свою работу должным образом.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей прокомментировал поражение от Вест Хэма в рамках шестого тура АПЛ.

“Мы должны делать больше, как на поле, так и за его пределами. Скажем честно, мы не выполняем работу на должном уровне.

Мы и лидеры, которые есть у нас в команде, должны объединиться в этой ситуации. Сейчас нельзя проявлять слабость и говорить, что все в порядке. Потому что это не так.

Тренер сказал, что мы не соответствовали стандартам клуба в матче против Вест Хэма“, - цитирует футболиста Manchester Evening News.

Напомним, гол Ярмоленко принес Вест Хэму победу над Манчестер Юнайтед.