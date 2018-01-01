Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мактоминей: Сульшер сказал, что мы не соответствовали стандартам клуба в матче с Вест Хэмом

Комментариев: 0
Полузащитник "красных дьяволов" признался, что команда не выполняет свою работу должным образом.
Скотт Мактоминей
Скотт Мактоминей
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей прокомментировал поражение от Вест Хэма в рамках шестого тура АПЛ.

“Мы должны делать больше, как на поле, так и за его пределами. Скажем честно, мы не выполняем работу на должном уровне.

Мы и лидеры, которые есть у нас в команде, должны объединиться в этой ситуации. Сейчас нельзя проявлять слабость и говорить, что все в порядке. Потому что это не так.

Тренер сказал, что мы не соответствовали стандартам клуба в матче против Вест Хэма“, - цитирует футболиста Manchester Evening News.

Напомним, гол Ярмоленко принес Вест Хэму победу над Манчестер Юнайтед.

Поделись:
Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, АПЛ, Вест Хэм, Скотт Мактоминей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь