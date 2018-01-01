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Бывший футболист Ливерпуля назвал фаворита на победу в АПЛ

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Эмиль Хески отметил состав Манчестер Сити в єтом сезоне.
Эмиль Хески
Эмиль Хески
Getty Images

Бывший нападающий сборной Англии и Ливерпуля Эмиль Хески высказался по поводу того, кого он считает фаворитом на победу в АПЛ в сезоне-2019/20.

“Манчестер Сити для меня фаворит на победу в Премьер-Лиге. Почему так? У них самый глубокий состав среди всех команд турнира.

Каждого игрока “горожан“ может заменить футболист, который есть у Гвардиолы. Но если у Ливерпуля убрать Мане, Салаха или Фирмино - у них начнутся проблемы.

Также у Сити лучшая полузащита. Их футболисты приносят команде больше голов, чем полузащита Ливерпуля“, - цитирует Хески Omnisport.

Напомним, что Манчестер Сити на данный момент занимает второе место в таблице АПЛ. Они отстают от Ливерпуля, идущего первым, на пять очков.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Эмиль Хески, Манчестер Сити
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