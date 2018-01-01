Вертонген: VAR изменил футбол в другую игру

Бельгийский защитник считает, что VAR - это шаг вперед.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген прокомментировал поражение своей команды в матче шестого тура АПЛ с Лестер Сити(1:2).

Читай также: Челси под руководством Лэмпарда выдал худший старт сезона за 31 год

“Было тяжело. Казалось, что все отлично складывается, мы думали, что побеждаем 2:0. Хорошо играли в защите, хотя и не создали много моментов, но игра складывалась комфортно.

Очевидно, что нужно доверять VAR. Система позволяет принимать правильные решения. Но футбол превращается в другую игру. Он лишается чего-то.

Это к лучшему, но игра изменилась. На просмотр повтора уходит много времени“, - приводит слова Вертонгена Talksport.

Отметим, что при счете 1:0 в пользу “шпор“ главный арбитр не засчитал гол Сержа Орье после просмотра видеоповтора.

Напомним, что ФИФА может заменить боковых арбитров.