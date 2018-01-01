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Голкипер Уотфорда: Прежде чем ты понимаешь, что делать, Манчестер Сити уже атакует

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Бен Фостер прокомментировал крупное поражение от Манчестер Сити.
Бен Фостер
Бен Фостер
Getty Images

В матче шестого тура АПЛ Манчестер Сити безжалостно разгромил Уотфорд со счетом 8:0. Эмоциями от этого противостояния поделился голкипер "шершней" Бен Фостер.

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"Это было невесело. Пропустить гол или два - своего рода достижение, но все пошло не по плану, когда мы пропустили гол через 50 секунд после старта. После 20 минут мы уже уступали 0:5, и я подумал: "Итоговый счет может быть двузначным".

Я был рад, что на перерыв мы ушли при счете 0:5. Думаю, они еще раз это сделают - забьют кому-то 9 или 10 голов, и это будет скоро. Они играют агрессивно, всегда берут инициативу в свои руки.

Ни у кого нет ни секунды на размышления: прежде чем ты понимаешь, что делать, игрок Манчестер Сити уже атакует. Они потрясающе держат строй, ускоряются и принимают мяч", - приводит слова Фостера The Telegraph.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Уотфорд.

Ранее сообщалось, что сменщики Зинченко получили худшие оценки в Манчестер Сити в матче с Уотфордом.

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Теги: Бен Фостер, Уотфорд, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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