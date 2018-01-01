Челси под руководством Лэмпарда выдал худший старт сезона за 31 год
"Синие" не смогли выиграть ни в одном из четырех домашних поединков в текущем сезоне АПЛ.
Челси в нынешнем сезоне чемпионата Англии провел уже четыре поединка на своем поле, из которых в двух добился ничьей, а в двух потерпел поражение.
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Как сообщает Yahoo Sports, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард стал первым наставником команды с 1988 года, который не сумел выиграть в первых четырех домашних поединках.
31 год назад Бобби Кэмпбелл начал работу в лондонском клубе с трех ничьих и одного поражения в родных стенах.
Отметим, что после шести туров "синие" занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 8 очков.
Напомним, в последнем матче Челси на своем поле уступил Ливерпулю со счетом 1:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.
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