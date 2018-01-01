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Челси под руководством Лэмпарда выдал худший старт сезона за 31 год

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"Синие" не смогли выиграть ни в одном из четырех домашних поединков в текущем сезоне АПЛ.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Челси в нынешнем сезоне чемпионата Англии провел уже четыре поединка на своем поле, из которых в двух добился ничьей, а в двух потерпел поражение.

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Как сообщает Yahoo Sports, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард стал первым наставником команды с 1988 года, который не сумел выиграть в первых четырех домашних поединках.

31 год назад Бобби Кэмпбелл начал работу в лондонском клубе с трех ничьих и одного поражения в родных стенах.

Отметим, что после шести туров "синие" занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 8 очков.

Напомним, в последнем матче Челси на своем поле уступил Ливерпулю со счетом 1:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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