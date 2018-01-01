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Бернарду Силва стал объектом проверки после шутки в соцсетях о темнокожем одноклубнике

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Федерация футбола Англии недовольна мемом, который опубликовал полузащитник "горожан".
Бернарду Силва и Бенжамен Менди
Бернарду Силва и Бенжамен Менди
Getty Images

Федерация футбола Англии (FA) начала проверку в отношении игрока Манчестер Сити Бернарду Силвы.

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По информации The Guardian, в организации были недовольны мемом, который Силва опубликовал на своей страничке в Twitter. На картинке был изображен защитник “горожан“ Бенжамен Менди в детстве, а справа было помещен логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий из себя шоколадного человечка.

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В комментарии к картинке Силва написал: “Угадайте, кто?“. Позже футболисту пришлось удалить публикацию из-за обвинений в расизме. Также Силва прокомментировал ситуацию: “В наши дни даже нельзя пошутить с другом... Ну вы, ребята...“.

Стоит отметить, что сам Менди оценил шутку Силвы и в комментарии к удаленной публикации написал: “1:0 в твою пользу“.

Ранее сообщалось, что румынского журналиста оштрафовали за то, что он сравнил Серену Уильямс с обезьяной.

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Теги: Бернарду Силва, Бенжамен Менди, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, расследование, расизм
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