Бернарду Силва стал объектом проверки после шутки в соцсетях о темнокожем одноклубнике

Федерация футбола Англии (FA) начала проверку в отношении игрока Манчестер Сити Бернарду Силвы.

Читай также: ФИФА позволит арбитрам присуждать техническое поражение за расизм и дискриминацию

По информации The Guardian, в организации были недовольны мемом, который Силва опубликовал на своей страничке в Twitter. На картинке был изображен защитник “горожан“ Бенжамен Менди в детстве, а справа было помещен логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий из себя шоколадного человечка.

Читай также: Конте: В Италии только и делают, что оскорбляют и распространяют ненависть

В комментарии к картинке Силва написал: “Угадайте, кто?“. Позже футболисту пришлось удалить публикацию из-за обвинений в расизме. Также Силва прокомментировал ситуацию: “В наши дни даже нельзя пошутить с другом... Ну вы, ребята...“.

Can’t even joke with a friend these days... You guys... 🤦🏻‍♂️