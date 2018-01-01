Погба выложил 15 тысяч на сторожевого пса для защиты от фанатов

Французского футболиста преследовали озлобленные фанаты и он решил обезопасить себя.

Звездный полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в последнее время испытывал трудности с фанатами, в связи с чем футболист решил усилить меры безопасности.

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Недавно болельщики написали “Погба, уходи!“ на клубной табличке возле базы МЮ. В связи с этим 26-летний француз приобрел ротвейлера в специализированном питомнике Chaperone K9. По информации The Sun, сторожевой пес обошелся Полю в 15 тысяч фунтов (около 17 тысяч евро).

“Футболисты - известные личности, и они хотят, чтобы их семьи были в безопасности. Ротвейлеры - не агрессивные собаки, пока их не разозлить или не дать приказ“, - отметил глава Chaperone K9 Ричард Арнольд.

Стоит сказать, что в этой компании ранее приобрели псов игроки Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд и Фил Джонс.

Ранее сообщалось, что Дэниел Старридж не заплатил вознаграждение рэперу, который нашел его украденную собаку.