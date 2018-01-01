Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Погба выложил 15 тысяч на сторожевого пса для защиты от фанатов

Комментариев: 0
Французского футболиста преследовали озлобленные фанаты и он решил обезопасить себя.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Звездный полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в последнее время испытывал трудности с фанатами, в связи с чем футболист решил усилить меры безопасности.

Читай также: Стерлинг купил ротвейлера, который теперь загрызет любого непрошеного гостя футболиста

Недавно болельщики написали “Погба, уходи!“ на клубной табличке возле базы МЮ. В связи с этим 26-летний француз приобрел ротвейлера в специализированном питомнике Chaperone K9. По информации The Sun, сторожевой пес обошелся Полю в 15 тысяч фунтов (около 17 тысяч евро).

“Футболисты - известные личности, и они хотят, чтобы их семьи были в безопасности. Ротвейлеры - не агрессивные собаки, пока их не разозлить или не дать приказ“, - отметил глава Chaperone K9 Ричард Арнольд.

Стоит сказать, что в этой компании ранее приобрели псов игроки Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд и Фил Джонс.

Ранее сообщалось, что Дэниел Старридж не заплатил вознаграждение рэперу, который нашел его украденную собаку.

Поделись:
Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, собака, фанаты
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь