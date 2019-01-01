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Челси - Ливерпуль 1:2 видео голов и обзор матча АПЛ

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Ливерпуль одержал уже шестую победу в текущем сезоне чемпионата Англии, и уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Челси - Ливерпуль: видео голов
Челси - Ливерпуль: видео голов
Getty Images

В матче шестого тура АПЛ Ливерпуль на выезде обыграл Челси в тяжелом поединке.

Гости первыми открыли счет в поединке, но "синие" имели возможность сравнять счет, правда гол отменили после просмотра видеоповтора. Сразу после этого Фирмино удвоил преимущество "красных".

Второй тайм прошел под преимуществом подопечных Лэмпарда, что привело к роскошному голу Канте на 71-й минуте. Правда, Челси не хватило сил, чтобы вырвать хотя бы ничью.

Таким образом, Ливерпуль продолжает идти без потерь в текущем сезоне и уверенно лидирует в турнирной таблице, а вот Челси опустился на 11-ю строчку.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси - Ливерпуль:

Челси - Ливерпуль 1:2
Голы: Канте, 71 - Александер-Арнольд, 14; Фирмино, 30

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Кристенсен (Зума, 41), Томори, Эмерсон (Алонсо, 17) - Канте, Жоржиньо, Ковачич - Виллиан, Маунт, Абрахам (Батшуайи, 76).

Ливерпуль: Адриан - Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Фабиньо, Хендерссон (Лаллана, 83) - Салах (Гомес, 90+2), Фирмино, Мане (Милнер, 72).

Предупреждения: Томори (20), Ковачич (85), Алонсо (90+4) - Александер-Арнольд (57), Фабиньо (78), Милнер (86)

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Теги: Ливерпуль, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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