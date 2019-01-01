Болельщица МЮ уснула прямо во время матча команды против Вест Хэма

Игра "красных дьяволов" была настолько впечатляющей, что девушка уснула на стадионе.

Фанатка МЮ уснула на стадионе во время матча с Вест Хэмом Getty Images

В матче шестого тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

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Во время поединка произошел забавный инцидент. Фанатка "красных дьяволов", находясь в гостевом секторе, уснула на плече своего парня. Как сообщает The Sun, эпизод случился во время перерыва, когда "манкунианцы" уже проигрывали 0:1 благодаря голу Андрея Ярмоленко.

Отметим, что в итоге "молотобойцы" выиграли в этом поединке со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что фанаты Боруссии устроили яркий перфоманс перед матчем с Барселоной.