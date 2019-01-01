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Моуринью: Меня заслуженно уволили из МЮ,но сейчас команда выглядит еще хуже

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Португальский специалист отметил, что провел не самый лучший третий сезон в Манчестер Юнайтед.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал текущее состояние дел в “красных дьяволах“.

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“Думаю, что я не тот человек, который может ответить на все вопросы про проблемы в МЮ. Я провел два сезона в клубе, и у нас было много положительных моментов. Тогда я понял, куда нам нужно двигаться дальше, но третий сезон оказался не очень хорошим.

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Меня заслуженно уволили, ведь я был главным тренером и ответственность за результат лежала на мне. Но мне грустно осознавать, что сейчас Манчестер Юнайтед выглядит еще хуже, чем при мне. Кто-то думает, что это приносит мне удовольствие, но это не так“, - цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, на данный момент Манчестер Юнайтед после шести туров находится на восьмом месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 8 очков (2 победы, 2 поражения, 2 ничьи).

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может сменить Зинедина Зидана в Реале. Отметим, что португалец не очень хочет возвращаться в мадридский клуб.

Вашему вниманию также опрос нашей редакции о том, кто может занять место Зидана в мадридском клубе.

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Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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