Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Подруга Зинченко опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

Комментариев: 1
Влада Седан заинтриговала опубликованной фотографией.
Подруга Зинченко опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

Украинский легионер Ман Сити Александр Зинченко и его подруга журналист Влада Седан в данный момент самая обговариваемая пара в украинском футболе.

Влада дала повод в очередной раз о них поговорить, опубликовав загадочное фото в Instagram. Интересным фактом является кольцо на ее безымянном пальце правой руки – туда кольцо одевают после сделанного предложения.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.09.2019, 21:48
Оценка:  0
гость
чего этот дурик на всех фотках язык высовывает?.... он так симпатичнее?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь