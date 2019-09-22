Подруга Зинченко опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

Влада Седан заинтриговала опубликованной фотографией.

Украинский легионер Ман Сити Александр Зинченко и его подруга журналист Влада Седан в данный момент самая обговариваемая пара в украинском футболе.

Влада дала повод в очередной раз о них поговорить, опубликовав загадочное фото в Instagram. Интересным фактом является кольцо на ее безымянном пальце правой руки – туда кольцо одевают после сделанного предложения.