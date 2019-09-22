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Ярмоленко: Рад, что фанаты Вест Хэма аплодировали мне

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Украинец поделился впечатлениями от победы над Манчестер Юнайтед.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Манчестер Юнайтед (2:0) в шестом туре чемпионата Англии.

"Мы усердно работаем каждый день. Это потрясающая победа для всех нас, для наших болельщиков. Это очень хороший результат. Фелипе Андерсон отдал мне потрясающий пас, а я просто забил гол. Это моя работа. Я забиваю голы и отдаю передачи.

Я пока еще не на 100% в своих лучших кондициях, но с каждой игрой чувствую себя все лучше и лучше. Хочу показать хороший результат и в следующем матче. Все радовались, что я забил, аплодировали мне. Я очень ценю это в наших болельщиках. Они невероятные: в каждом поединке вы чувствуете себя особенной командой", - приводит слова Ярмоленко пресс-служба "молотобойцев".

Напомним, украинец открыл счет в матче с Манчестер Юнайтед, благодаря чему стал лучшим игроком поединка по версии WhoScored.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.09.2019, 22:05
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Молодец, Ярмола!
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