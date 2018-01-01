Ливерпуль на выезде сумел обыграть Челси

Подопечные Юргена Клоппа добыли шестую победу в текущем сезоне чемпионата Англии.

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Челси – Ливерпуль 1:2

Голы: Канте, 71 – Александер-Арнольд, 14; Фирмино, 30

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен (Зума, 41), Томори, Эмерсон (Алонсо, 17) – Канте, Жоржиньо, Ковачич – Виллиан, Маунт, Абрахам (Батшуайи, 76).

Ливерпуль: Адриан – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Фабиньо, Хендерссон (Лаллана, 83) – Салах (Гомес, 90+2), Фирмино, Мане (Милнер, 72).

Предупреждения: Томори (20), Ковачич (85), Алонсо (90+4) – Александер-Арнольд (57), Фабиньо (78), Милнер (86)