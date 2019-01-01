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Ярмоленко признан лучшим игроком матча против МЮ по версии WhoScored

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На счету украинца победный гол в матче.
Ярмоленко признан лучшим игроком матча против МЮ по версии WhoScored

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед.

Украинец отметился забитым голом и на протяжении всего поединка был активен и в атаке и в защите. По данным портала WhoScored, Андрей трижды пробил по воротам, 51 раз коснулся мяча, отдал 32 точные передачи при 38 попытках, выиграл одну верховую дуэль и однажды потерял мяч.

За этот матч Ярмоленко получил оценку 8,00. Это самый высокий балл среди всех участников поединка.

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