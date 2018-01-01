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Гол Ярмоленко принес Вест Хэму победу над Манчестер Юнайтед

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Украинский полузащитник открыл счет в матче АПЛ.
Андрей Ярмоленко забил гол в первом тайме
Андрей Ярмоленко забил гол в первом тайме
Getty Images

В матче шестого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм дома обыграл Манчестер Юнайтед - 2:0.

Счет в поединке открыл украинский хавбек "молотобойцев" Андрей Ярмоленко, который отправил мяч в сетку в конце первого тайма. Во второй половине встречи Вест Хэм лишь увеличил свое преимущество благодаря голу Крессвелла.

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Ярмоленко, 44, Крессвелл, 84

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс (Сабалета, 80), Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Нобл — Ярмоленко (Снодграсс, 89), Форналс, Андерсон (Уилшир, 70) — Алле

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг — МакТоминей, Матич (Фред, 71) — Перейра, Мата (Гомес, 82), Джеймс — Рашфорд (Лингард, 61)

Предупреждения: Огбонна, Нобл — Мата, Янг

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Англия
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