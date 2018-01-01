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Ярмоленко открыл счет в матче против МЮ

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Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и открыл счет в матче.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Вест Хэм после первого тайма матча шестого тура чемпионата Англии переигрывает Манчестер Юнайтед благодаря единственному голу в исполнении Андрея Ярмоленко.

Украинский вингер приняв мяч после передачи Фелиппе Андерсона, обыграл Гарри Магуайра и пробил точно в дальний угол ворот Давида Де Хеа.

Отметим, что это второй гол Ярмоленко в текущем сезоне АПЛ. Ранее он забил гол в ворота Норвича.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии
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