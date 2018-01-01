Ярмоленко открыл счет в матче против МЮ

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и открыл счет в матче.

Вест Хэм после первого тайма матча шестого тура чемпионата Англии переигрывает Манчестер Юнайтед благодаря единственному голу в исполнении Андрея Ярмоленко.

Украинский вингер приняв мяч после передачи Фелиппе Андерсона, обыграл Гарри Магуайра и пробил точно в дальний угол ворот Давида Де Хеа.

Отметим, что это второй гол Ярмоленко в текущем сезоне АПЛ. Ранее он забил гол в ворота Норвича.