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Ярмоленко выйдет в стартовом составе на поединок с Манчестер Юнайтед

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Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч английской Премьер-лиги.
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Вест Хэм Юнайтед на своем стадионе сыграет против Манчестер Юнайтед. Поединок пройдет в рамках шестого тура чемпионата Англии.

Интересно, что главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини поставил украинского вингера Андрея Ярмоленко в основной состав.

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Нобл — Ярмоленко, Форналс, Андерсон — Алле

Запасные: Роберто, Бальбуэна, Сабалета, Санчес, Уилшир, Снодграсс, Айети

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг — МакТоминей, Матич — Перейра, Мата, Джеймс — Рашфорд

Запасные: Ромеро, Рохо, Туанзебе, Фред, Гомес, Лингард, Чонг

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

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