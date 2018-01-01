Сменщики Зинченко получили худшие оценки в Ман Сити в матче с Уотфордом

Футболисты группы атаки получили самые высокие баллы.

В рамках 6-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити раскрошил Уотфорд со счетом 8:0.

Аналитический портал WhoScored выставил свои оценки игрокам за матч. Так, по его версии, левые фулбеки Бенжамен Менди и Анхелиньо, которые сыграли по одному тайму, получили одни из самых худших оценок в стане "горожан" - 6.7 и 7.1 соотвественно. Меньше было лишь у Канселу - 6.5.

Заметим, что основной левый защитник команды украинец Александр Зинченко пропускал этот матч. Главный тренер Хосеп Гвардиола заявил, что дал ему отдохнуть.

Отметим также, что атакующие игроки заработали самые высокие баллы. Бернарду Силва, Рияд Марез, Кевин де Брюйне получили по 10 баллов, а у Серхио Агуэро - 9.9 балла.