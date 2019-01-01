Манчестер Сити - Уотфорд 8:0 видео голов и обзор матча АПЛ

Смотри видео обзор матча, в котором Манчестер Сити уничтожил Уотфорд.

Манчестер Сити безжалостно разгромил Уотфорд в матче шестого тура чемпионата Англии

Во время матча "горожане" установили сразу несколько достижений. Манкунианцы забили самые быстрые пять голов в АПЛ и впервые в своей истории оформили 8 голов в матче Премьер-лиги.

Смотри обзор матча Ман Сити - Уотфорд:

Манчестер Сити - Уотфорд 8:0

Голы: Д. Силва, 1, Агуэро, 7 (с пенальти), Марез, 12, Б. Силва, 15, 48, 60, Отаменди, 18, Де Брюйне, 85

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Канселу, 54), Фернандиньо, Отаменди (Гарсия, 62), Менди (Анхелиньо, 46) - Де Брюйне, Родри, Д. Силва - Марез, Агуэро, Б. Силва

Уотфорд: Фостер - Фемения, Доусон, Мариаппа, Холебас - Капу - Фулькье (Перейра, 33), Клеверли, Дукуре, Хьюз (Сарр, 59) - Деулофеу (Грей, 77)

Предупреждения: Б. Силва, Анхелиньо - Деулофеу, Фемения