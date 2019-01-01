Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Сити - Уотфорд 8:0 видео голов и обзор матча АПЛ

Комментариев: 0
Смотри видео обзор матча, в котором Манчестер Сити уничтожил Уотфорд.

Манчестер Сити безжалостно разгромил Уотфорд в матче шестого тура чемпионата Англии

Во время матча "горожане" установили сразу несколько достижений. Манкунианцы забили самые быстрые пять голов в АПЛ и впервые в своей истории оформили 8 голов в матче Премьер-лиги.

Смотри обзор матча Ман Сити - Уотфорд:

Манчестер Сити - Уотфорд 8:0

Голы: Д. Силва, 1, Агуэро, 7 (с пенальти), Марез, 12, Б. Силва, 15, 48, 60, Отаменди, 18, Де Брюйне, 85

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Канселу, 54), Фернандиньо, Отаменди (Гарсия, 62), Менди (Анхелиньо, 46) - Де Брюйне, Родри, Д. Силва - Марез, Агуэро, Б. Силва

Уотфорд: Фостер - Фемения, Доусон, Мариаппа, Холебас - Капу - Фулькье (Перейра, 33), Клеверли, Дукуре, Хьюз (Сарр, 59) - Деулофеу (Грей, 77)

Предупреждения: Б. Силва, Анхелиньо - Деулофеу, Фемения

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, Уотфорд, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь