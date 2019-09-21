Манчестер Сити безжалостно уничтожил Уотфорд

"Горожане" поиздевались над соперником, забив 8 голов.

Манчестер Сити принимал Уотфорд на Энфилде в матче шестого тура АПЛ. "Горожане" не заметили соперника, победив с разгромным счетом. Хозяева поля установили рекорд АПЛ, забив самые быстрые в истории Лиги 5 голов - за первые 18 минут.

Манчестер Сити - Уотфорд 8:0

Голы: Д. Силва, 1, Агуэро, 7 (с пенальти), Марез, 12, Б. Силва, 15, 48, 60, Отаменди, 18, Де Брюйне, 85

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Канселу, 54), Фернандиньо, Отаменди (Гарсия, 62), Менди (Анхелиньо, 46) - Де Брюйне, Родри, Д. Силва - Марез, Агуэро, Б. Силва

Уотфорд: Фостер - Фемения, Доусон, Мариаппа, Холебас - Капу - Фулькье (Перейра, 33), Клеверли, Дукуре, Хьюз (Сарр, 59) - Деулофеу (Грей, 77)

Предупреждения: Б. Силва, Анхелиньо - Деулофеу, Фемения