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Манчестер Сити побил рекорд АПЛ в матче против Уотфорда

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"Горожане" забили пять голов за 18 минут.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Манчестер Сити начал матч шестого АПЛ против Уотфорда с уникального достижения.

Спустя 18 минут после стартового свистка на табло Этихада значился счет 5:0. Эти пять голов стали самыми быстрыми в истории Лиги. Никому до "горожан" не удавалось забить столько голов так быстро, сообщает OptaJoe.

Силва открыл счет уже на первой минуте, закрепил результат Агуэро, реализовав пенальти на 7-й, на 12-й Марез довел счет до разгромного, а на 15-й и 18-й взятием ворот отметились Силва и Отаменди соответственно.

Отметим, что украинец Александр Зинченко остался вне заявки на матч с Уотфордом.

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Теги: Манчестер Сити, Уотфорд, АПЛ
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